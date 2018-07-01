Дома обманутых дольщиков будут достроены

В Калмыкии в течение двух лет в эксплуатацию введут четыре многоквартирных дома для обманутых дольщиков. За счет продажи нереализованных квартир и предоставления субсидии из республиканского бюджета новому застройщику в этом году планируют завершить строительство домов в 9 и 1 микрорайонах столицы.



Строительно-монтажные работы возобновлены в июне и апреле этого года соответственно.



В 1 микрорайоне в доме номер 50 из ресбюджета уже просубсидировано более 6 миллионов рублей из восьми запланированных. До конца года в эксплуатацию будет сдан и 100 квартирный дом в 9 микрорайоне. Здесь уже установили окна и двери, проведены коммуникации. Всего для завершения строительства планируется предоставить субсидию в размере 30 миллионов рублей. В Калмыкии в течение двух лет в эксплуатацию введут четыре многоквартирных дома для обманутых дольщиков. За счет продажи нереализованных квартир и предоставления субсидии из республиканского бюджета новому застройщику в этом году планируют завершить строительство домов в 9 и 1 микрорайонах столицы.Строительно-монтажные работы возобновлены в июне и апреле этого года соответственно.В 1 микрорайоне в доме номер 50 из ресбюджета уже просубсидировано более 6 миллионов рублей из восьми запланированных. До конца года в эксплуатацию будет сдан и 100 квартирный дом в 9 микрорайоне. Здесь уже установили окна и двери, проведены коммуникации. Всего для завершения строительства планируется предоставить субсидию в размере 30 миллионов рублей.



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