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Сегодня, 12:23

Дома обманутых дольщиков будут достроены


Дома обманутых дольщиков будут достроеныВ Калмыкии в течение двух лет в эксплуатацию введут четыре многоквартирных дома для обманутых дольщиков. За счет продажи нереализованных квартир и предоставления субсидии из республиканского бюджета новому застройщику в этом году планируют завершить строительство домов в 9 и 1 микрорайонах столицы.

Строительно-монтажные работы возобновлены в июне и апреле этого года соответственно.

В 1 микрорайоне в доме номер 50 из ресбюджета уже просубсидировано более 6 миллионов рублей из восьми запланированных. До конца года в эксплуатацию будет сдан и 100 квартирный дом в 9 микрорайоне. Здесь уже установили окна и двери, проведены коммуникации. Всего для завершения строительства планируется предоставить субсидию в размере 30 миллионов рублей.



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