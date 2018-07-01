В Элисте идет заседание президиума Правительства Калмыкии. В повестке – 4 вопроса. Члены кабинета министров обсуждают ход подготовки школ к новому учебному году. Речь пойдет и о реализации мероприятий по сохранению и развитию сети автомобильных дорог, развитии системы поддержки сельхозтоваропроизводителей.



Кроме того, будут рассмотрены вопросы формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий. Еще одна немаловажная тема в повестке дня - подготовка к проведению выборов депутатов Народного Хурала. В Элисте идет заседание президиума Правительства Калмыкии. В повестке – 4 вопроса. Члены кабинета министров обсуждают ход подготовки школ к новому учебному году. Речь пойдет и о реализации мероприятий по сохранению и развитию сети автомобильных дорог, развитии системы поддержки сельхозтоваропроизводителей.Кроме того, будут рассмотрены вопросы формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий. Еще одна немаловажная тема в повестке дня - подготовка к проведению выборов депутатов Народного Хурала.



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