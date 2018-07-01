КалмГУ получит 2 миллиона рублей на реализацию проектов

Федеральное агентство по делам молодежи подвело итоги Всероссийского конкурса проектов. В числе победителей – КалмГУ, который получит 2 миллиона рублей на реализацию задуманного. Всего было подано более двух с половиной тысячи заявок от 380 ВУЗов. Для КалмГУ – успех закономерный. Участвуя в конкурсе программ развития деятельности студенческих объединений по линии Минобразования и науки России, университет не раз одерживал победу. С теми, кто осуществляет свои идеи в стенах родного альма-матер, встретилась наша съемочная группа.



Этих ребят можно видеть в этом кабинете в любое время. Даже в дни каникул. Активисты факультета СПО – среднепрофессионального образования КалмГУ собрались, чтобы обсудить план проведения предстоящего мероприятия, которое и на самом деле – не за горами. Это посвящение первокурсников в студенты. Раньше этим занимались преподаватели, привлекая учащихся по их желанию. С прошлого года – картина кардинально изменилась: благодаря Галине Ольдеевой и Екатерине Лиджиевой, сумевшим воплотить в жизнь проект «Студенческий актив». Они объединили инициативных ребят и направили их энтузиазм, желание и умение на реализацию интересных и полезных дел.



Активисты, в свою очередь, благодарны администрации родной «альма-матер», инициировавшей программу «Развитие проектной деятельности в студенческой среде». Она действует в стенах ВУЗа с 2012 года. Обучающие занятия и семинары, это ключ к познанию. А участие в проектном конкурсе под названием «Успех начинается сегодня» - шанс для реализации своих смелых и полезных идей.



Среди победителей университетского конкурса и третьекурсница Людмила Дженгурова. По ее словам, о таком уголке отдыха – студенты могли только мечтать. Она же сумела воплотить идею в проект «Зона комфорта» благодаря выигранному Гранту на сумму сто тысяч рублей.



А вот проект «Калмчесс» Александра Сельдикова прошел отбор Всероссийского конкурса. По словам автора, идея зародилась после успешного проведения в прошлом году на базе КалмГУ шахматного турнира. В нем приняли участие представители высших школ из пяти Федеральных округОв. Это 38 команд из 15 университетов. Соревнования должны стать традиционными, решили, похоже, и в Агентстве Росмолодежи, объявившем проект победителем конкурса.





И вот на днях пришло известие – еще два проекта калмыцкого государственного университета в списках победителей Всероссийского конкурса. Это «Тропами войны: Хулхута» и «Школа актива «Дофамин». Федеральное агентство по делам молодежи подвело итоги Всероссийского конкурса проектов. В числе победителей – КалмГУ, который получит 2 миллиона рублей на реализацию задуманного. Всего было подано более двух с половиной тысячи заявок от 380 ВУЗов. Для КалмГУ – успех закономерный. Участвуя в конкурсе программ развития деятельности студенческих объединений по линии Минобразования и науки России, университет не раз одерживал победу. С теми, кто осуществляет свои идеи в стенах родного альма-матер, встретилась наша съемочная группа.Этих ребят можно видеть в этом кабинете в любое время. Даже в дни каникул. Активисты факультета СПО – среднепрофессионального образования КалмГУ собрались, чтобы обсудить план проведения предстоящего мероприятия, которое и на самом деле – не за горами. Это посвящение первокурсников в студенты. Раньше этим занимались преподаватели, привлекая учащихся по их желанию. С прошлого года – картина кардинально изменилась: благодаря Галине Ольдеевой и Екатерине Лиджиевой, сумевшим воплотить в жизнь проект «Студенческий актив». Они объединили инициативных ребят и направили их энтузиазм, желание и умение на реализацию интересных и полезных дел.Активисты, в свою очередь, благодарны администрации родной «альма-матер», инициировавшей программу «Развитие проектной деятельности в студенческой среде». Она действует в стенах ВУЗа с 2012 года. Обучающие занятия и семинары, это ключ к познанию. А участие в проектном конкурсе под названием «Успех начинается сегодня» - шанс для реализации своих смелых и полезных идей.Среди победителей университетского конкурса и третьекурсница Людмила Дженгурова. По ее словам, о таком уголке отдыха – студенты могли только мечтать. Она же сумела воплотить идею в проект «Зона комфорта» благодаря выигранному Гранту на сумму сто тысяч рублей.А вот проект «Калмчесс» Александра Сельдикова прошел отбор Всероссийского конкурса. По словам автора, идея зародилась после успешного проведения в прошлом году на базе КалмГУ шахматного турнира. В нем приняли участие представители высших школ из пяти Федеральных округОв. Это 38 команд из 15 университетов. Соревнования должны стать традиционными, решили, похоже, и в Агентстве Росмолодежи, объявившем проект победителем конкурса.И вот на днях пришло известие – еще два проекта калмыцкого государственного университета в списках победителей Всероссийского конкурса. Это «Тропами войны: Хулхута» и «Школа актива «Дофамин».



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