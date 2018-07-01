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Вчера, 12:55

КалмГУ запустил проект «Успешный старт»


КалмГУ запустил проект «Успешный старт»КалмГУ запустил проект «Успешный старт». Теперь те ребята, которые подают заявления в вуз с результатами ЕГЭ от 180 баллов и выше, в первом семестре получат стипендию в 3-х кратном размере. Это касается только инженерных и технических направлений.

Остальные абитуриенты, у кого по итогам единого госэкзамена от 250-ти баллов и выше, в сентябре получат разовую премию в размере 50 тысяч рублей.

Всего в опорный ВУЗ на бюджетные места в магистратуру и на бакалавриат в этом году подано более трех с половиной тысяч заявлений из 17 субъектов страны.

В частности, продолжить научную деятельность в КалмГУ изъявили выпускники 67 вузов России. Это в три раза больше, чем в прошлом году.



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