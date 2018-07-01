ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 12:53

Парк Победы будет благоустроен


Парк Победы будет благоустроенПарк Победы в 7-м микрорайоне, набравший наибольшее количество голосов по итогам рейтингового голосования, будет благоустроен в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Здесь установят детскую игровую площадку, соответствующую всем требованиям, установят объекты малых архитектурных форм, отремонтируют тротуар, также будут проведены работы по озеленению.

Напомним, что в рамках приоритетного проекта в текущем году будут благоустроены 2 общественные и 10 дворовых территорий. Кроме парков и дворов, в этом году приведут в порядок и столичные дороги.



Другие новости по теме:

  • Состоялось голосование в рамках проекта "Комфортная городская среда"
  • Лаганцы выбирают территорию для благоустройства
  • Стартовал второй этап проекта «Формирование комфортной городской среды»
  • «Формирование комфортной городской среды» обсудили на комиссии
  • Ики-Бурул - первый в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»
  • Дворовые территории города обретут новый вид
  • Территории многоэтажных домов Элисты будут благоустроены
  • Калмыкия стала участницей программы «Формирование комфортной городской среды»
  • На сайте Элисты стартовало голосование по выбору парка, подлежащего благоустройству
  • На сайте администрации города началось новое голосование по выбору благоустройства парковой зоны

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июль 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34