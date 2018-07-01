Парк Победы будет благоустроен

Парк Победы в 7-м микрорайоне, набравший наибольшее количество голосов по итогам рейтингового голосования, будет благоустроен в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".



Здесь установят детскую игровую площадку, соответствующую всем требованиям, установят объекты малых архитектурных форм, отремонтируют тротуар, также будут проведены работы по озеленению.



Напомним, что в рамках приоритетного проекта в текущем году будут благоустроены 2 общественные и 10 дворовых территорий. Кроме парков и дворов, в этом году приведут в порядок и столичные дороги. Парк Победы в 7-м микрорайоне, набравший наибольшее количество голосов по итогам рейтингового голосования, будет благоустроен в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".Здесь установят детскую игровую площадку, соответствующую всем требованиям, установят объекты малых архитектурных форм, отремонтируют тротуар, также будут проведены работы по озеленению.Напомним, что в рамках приоритетного проекта в текущем году будут благоустроены 2 общественные и 10 дворовых территорий. Кроме парков и дворов, в этом году приведут в порядок и столичные дороги.



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