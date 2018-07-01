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Вчера, 12:52

В управлении Россельхознадзора провели публичные слушания


В управлении Россельхознадзора провели публичные слушанияВ управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкия провели публичные слушания, в рамках которого были подведены итоги деятельности в 1 полугодии текущего года, и даны разъяснения по ряду законодательных актов.

По словам заместителя руководителя ведомства Александра Костылева, принято решение – уделять правовому просвещению как можно больше внимания. Такой подход, приводит к положительным результатам.



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