В управлении Россельхознадзора провели публичные слушания

В управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкия провели публичные слушания, в рамках которого были подведены итоги деятельности в 1 полугодии текущего года, и даны разъяснения по ряду законодательных актов.



По словам заместителя руководителя ведомства Александра Костылева, принято решение – уделять правовому просвещению как можно больше внимания. Такой подход, приводит к положительным результатам. В управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкия провели публичные слушания, в рамках которого были подведены итоги деятельности в 1 полугодии текущего года, и даны разъяснения по ряду законодательных актов.По словам заместителя руководителя ведомства Александра Костылева, принято решение – уделять правовому просвещению как можно больше внимания. Такой подход, приводит к положительным результатам.



Смотреть полный выпуск новостей



