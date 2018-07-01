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Вчера, 12:50

Дачникам нужно будет разрешение на строительство


Дачникам нужно будет разрешение на строительствоВ будущем году произойдут и изменения законодательства в части государственной регистрации прав на недвижимость. С 1 января садоводам, которые захотят зарегистрировать жилой дом на садовом участке в собственность, нужно будет взять разрешение на строительство.

А с 1 июля вводятся в оборот электронные закладные по ипотеке. Они станут аналогом бумажного документа и будут содержать информацию о кредиторе, залогодателе, параметрах кредитного договора и описание залогового имущества.

Также после 1 июля застройщики смогут получать только одно разрешение на строительство. Отныне к возведению жилья будут допускаться только компании, с опытом работы по жилищному направлению не менее 3 лет.

Кроме того, на счету компании должен быть резерв - не менее 10% от планируемой стоимости строительства. Одновременно ужесточается экспертиза проектной документации.



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