ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 12:48

Откроется новый авиарейс из Элисты в Санкт-Петербург


Откроется новый авиарейс из Элисты в Санкт-ПетербургС 1 января 2019 года откроется новый авиарейс из Элисты в Санкт-Петербург. Об этом сообщил глава региона во время ежегодной встречи с республиканскими и федеральными СМИ. Новое авиа-сообщение появится в рамках соглашения между Калмыкией и компанией «Азимут» о развитии пассажирских перевозок.

Кроме того, рейсов до Москвы станет больше. При этом теперь самолет будет летать напрямую, не через Ростов. Что касается маршрута «Элиста-Сочи», то он продолжит свою работу до середины сентября. В планах на будущий год –увеличить также количество рейсов в олимпийскую столицу.



Другие новости по теме:

  • Первые пассажиры "Азимута" прибыли в аэропорт Элисты
  • Подписано соглашение с авиакомпанией «Азимут»
  • Авиакомпания «Азимут» открывает рейсы по трем направлениям
  • Авиарейс Элиста-Сочи-Элиста будет работать до 15 сентября
  • Начал работу новый авиарейс «Элиста – Сочи – Элиста»
  • Открывается новый авиарейс «Элиста –Сочи –Элиста»
  • 9 июля открывается новый авиамаршрут «Элиста-Сочи-Элиста»
  • В августе будет открыт новый авиарейс Элиста-Ростов-на-Дону
  • "Дороги Победы" пройдут через Калмыкию
  • Хальмгин уйн наста боксермуд сән үзмж бәрв

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июль 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34