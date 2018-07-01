С 1 января 2019 года откроется новый авиарейс из Элисты в Санкт-Петербург. Об этом сообщил глава региона во время ежегодной встречи с республиканскими и федеральными СМИ. Новое авиа-сообщение появится в рамках соглашения между Калмыкией и компанией «Азимут» о развитии пассажирских перевозок.



Кроме того, рейсов до Москвы станет больше. При этом теперь самолет будет летать напрямую, не через Ростов. Что касается маршрута «Элиста-Сочи», то он продолжит свою работу до середины сентября. В планах на будущий год –увеличить также количество рейсов в олимпийскую столицу. С 1 января 2019 года откроется новый авиарейс из Элисты в Санкт-Петербург. Об этом сообщил глава региона во время ежегодной встречи с республиканскими и федеральными СМИ. Новое авиа-сообщение появится в рамках соглашения между Калмыкией и компанией «Азимут» о развитии пассажирских перевозок.Кроме того, рейсов до Москвы станет больше. При этом теперь самолет будет летать напрямую, не через Ростов. Что касается маршрута «Элиста-Сочи», то он продолжит свою работу до середины сентября. В планах на будущий год –увеличить также количество рейсов в олимпийскую столицу.



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