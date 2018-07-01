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Вчера, 12:46

Европротокол автолюбители Калмыкии применяют очень редко


Европротокол автолюбители Калмыкии применяют очень редкоУ водителей до сих пор вызывает сомнения так называемый европротокол. Это новшество для автовладельцев было введено еще в 2009 году, однако, далеко не все оформляют ДТП таким способом. А с начала этого лета в силу вступили поправки в закон об ОСАГО, касающиеся оформления аварий без вызова ГИБДД.

Адьян Барышев – автовладелец с восьмилетним стажем вождения. И на дорогах всегда соблюдает правила дорожного движения. Но, к сожалению, из-за других нерадивых водителей его транспортное средство тоже получило механические повреждения в результате столкновения. Оформить ДТП с виновником происшествия решили по европротоколу, не дожидаясь сотрудников Госавтоинспекции.

Однако такую практику как оформление европротокола автолюбители Калмыкии применяют очень редко. По их мнению, это может повлиять на размер выплат от страховых компаний. Но, как поясняют в региональном отделении Госавтоинспекции, если столкнулись два автомобиля, застрахованных по ОСАГО, нет пострадавших и не причинен ущерб третьим лицам, а также у водителей нет разногласий по поводу обстоятельств аварии, то можно смело самостоятельно заполнять извещение в страховую компанию. Вот какие советы дают инспекторы ГИБДД, чтобы водители смогли сэкономить свое время.

Несмотря на то, что ввели европротокол в 2009 году, калмыцкие автомобилисты по-прежнему относятся к нему с осторожностью. Мнения водителей по поводу того, стоит или нет оформлять ДТП самостоятельно, разделились. В большинстве же случаев даже при незначительных авариях участники все же предпочитают вызывать сотрудников ГИБДД.

С первого июня текущего года согласно поправками в закон об ОСАГО, размер компенсации для пострадавшего в такой аварии и оформившего европротокол составит до ста тысяч рублей. Возможно, это станет весомым аргументом для автовладельцев в пользу самостоятельного оформления документов при возникновении ДТП.



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