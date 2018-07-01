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Сегодня, 13:17

Перспективы сотрудничества и взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства


Перспективы сотрудничества и взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательстваПерспективы сотрудничества и взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства Калмыкии обсудили сегодня на установочной сессии республиканского центра инжиниринга. В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти региона, производственных предприятий, а также эксперты из Москвы. Они обсудили практики работы региональных центров инжиниринга.

Отметим, что подобные организации уже функционируют в пятидесяти регионах России. И представляют собой сетевую инфраструктуру государственной поддержки малых и средних производств и инноваций. РЦИ призваны решить такие задачи, как оказание консультационных и экспертных услуг, проведение аналитических исследований, техническая поддержка субъектов бизнеса.



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