В Элисте для граждан с ограниченными возможностями предоставляется – социальное такси

В Элисте для граждан с ограниченными возможностями здоровья предоставляется новая, очень удобная и своевременная, услуга – социальное такси. За два месяца десятки горожан смогли воспользоваться транспортным средством, которое отвечает всем требованиям. В этом убедилась наша съемочная группа.



Ровно в 8 утра, как и договаривались, машина у порога дома, говорит ветеран Великой Отечественной войны Евдокия Соловьева. Встречает женщину сопровождающий и до назначенного пункта, а ей нужно в республиканскую больницу, находится рядом. Инвалид по слуху Евдокия Петровна частый пациент в медучреждениях. По ее словам, социальное такси позволяет решить транспортную проблему, в то время как обычное инвалидам порой не по карману.



Транспортные услуги ветеранам Великой Отечественной войны и детям-инвалидам предоставляется бесплатно, но не более 4 раза в месяц. Чем и воспользовалась наша героиня. При этом, социальное такси может быть вызвано только, если в поездке есть социальная необходимость. Это может быть посещение аптеки, службы занятости, а также учреждений здравоохранения. Все те объекты, которые входят в список. Обратиться в центр социального обслуживания населения для заказа автотранспортного средства нужно не позднее, чем за три дня до предоставления услуги.



В машине созданы все условия для перевозки маломобильных групп населения и детей-инвалидов. Автоматические платформы для подъема и спуска человека, крепеж для инвалидных кресел, а также что немаловажно кондиционер, учитывая климатические условия региона. Услуга «Социальное такси» реализуется в рамках государственной программы «Доступная среда на 2016-2020 годы». На приобретение автотранспорта было выделено почти полтора миллиона рублей.



Многие жители города из льготной категории уже успели оценить новую услугу, проверив на себе весь механизм действия социального такси. В профильном ведомстве надеются, что автопарк пополнится еще несколькими единицами, что улучшит жизнь нуждающихся элистинцев. В Элисте для граждан с ограниченными возможностями здоровья предоставляется новая, очень удобная и своевременная, услуга – социальное такси. За два месяца десятки горожан смогли воспользоваться транспортным средством, которое отвечает всем требованиям. В этом убедилась наша съемочная группа.Ровно в 8 утра, как и договаривались, машина у порога дома, говорит ветеран Великой Отечественной войны Евдокия Соловьева. Встречает женщину сопровождающий и до назначенного пункта, а ей нужно в республиканскую больницу, находится рядом. Инвалид по слуху Евдокия Петровна частый пациент в медучреждениях. По ее словам, социальное такси позволяет решить транспортную проблему, в то время как обычное инвалидам порой не по карману.Транспортные услуги ветеранам Великой Отечественной войны и детям-инвалидам предоставляется бесплатно, но не более 4 раза в месяц. Чем и воспользовалась наша героиня. При этом, социальное такси может быть вызвано только, если в поездке есть социальная необходимость. Это может быть посещение аптеки, службы занятости, а также учреждений здравоохранения. Все те объекты, которые входят в список. Обратиться в центр социального обслуживания населения для заказа автотранспортного средства нужно не позднее, чем за три дня до предоставления услуги.В машине созданы все условия для перевозки маломобильных групп населения и детей-инвалидов. Автоматические платформы для подъема и спуска человека, крепеж для инвалидных кресел, а также что немаловажно кондиционер, учитывая климатические условия региона. Услуга «Социальное такси» реализуется в рамках государственной программы «Доступная среда на 2016-2020 годы». На приобретение автотранспорта было выделено почти полтора миллиона рублей.Многие жители города из льготной категории уже успели оценить новую услугу, проверив на себе весь механизм действия социального такси. В профильном ведомстве надеются, что автопарк пополнится еще несколькими единицами, что улучшит жизнь нуждающихся элистинцев.



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