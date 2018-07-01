Начался прием документов для предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на производство и реализацию полутонкой и тонкой шерсти, сообщают в главном аграрном ведомстве Калмыкии.



Предоставление субсидий осуществляется из республиканского бюджета согласно порядку, утвержденному постановлением Правительства республики. Сроки приема документов в министерстве сельского хозяйства: с 25 июля и не позднее 1 ноября, в рабочие дни. Начался прием документов для предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на производство и реализацию полутонкой и тонкой шерсти, сообщают в главном аграрном ведомстве Калмыкии.Предоставление субсидий осуществляется из республиканского бюджета согласно порядку, утвержденному постановлением Правительства республики. Сроки приема документов в министерстве сельского хозяйства: с 25 июля и не позднее 1 ноября, в рабочие дни.



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