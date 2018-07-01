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Сегодня, 13:07

Глава Калмыкии Алексей Орлов посетил приют для детей и подростков


Глава Калмыкии Алексей Орлов посетил приют для детей и подростковГлава Калмыкии Алексей Орлов посетил после капитального ремонта социальный приют для детей и подростков. Сегодня для воспитанников приюта созданы комфортные условия пребывания. Есть учебные классы, игровой холл, спальные комнаты и психологической разгрузки. Реконструкцию социального учреждения, которое продлилось два года, курировала Депутат Госдумы Марина Мукабенова и представители Лукойл.

Проектная стоимость работ составила 15 миллионов рублей. За счет средств нефтяной компании в здании произведена замена отопительной и электрической системы, внутренние отделочные работы, укреплена кровля, отремонтирован потолок, установлен пандус и перила на главном крыльце. Появился обновленный смотровой медицинский кабинет с прилегающим санузлом, столовая, учебный класс, благоустроена прилегающая территория, детская игровая площадка. Закуплена бытовая техника. В настоящее время в связи с проведением ремонта в приюте проживает 6 детей.



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