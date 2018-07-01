Началась ежегодная встреча Алексея Орлова с СМИ

Итак, ровно в 11 часов началась ежегодная встреча Алексея Орлова с руководителями республиканских СМИ и представителями федеральных средств массовой информации. Это уже девятая пресс-конференция Главы региона с момента его вступления в должность в 2010 году.



В ходе общения с журналистами Алексей Орлов отвечает на вопросы, связанные, в первую очередь, с социально-экономическим и общественно-политическим развитием региона. Как и прежде, ожидаются видео-вопросы от наших коллеги из других регионов и сообщения из социальных сетей. Отметим, что рекордной по продолжительности стала встреча в прошлом году. Она продлилась 3 часа 46 минут. Прямая трансляция ведется на официальном сайте Главы Республики. Итак, ровно в 11 часов началась ежегодная встреча Алексея Орлова с руководителями республиканских СМИ и представителями федеральных средств массовой информации. Это уже девятая пресс-конференция Главы региона с момента его вступления в должность в 2010 году.В ходе общения с журналистами Алексей Орлов отвечает на вопросы, связанные, в первую очередь, с социально-экономическим и общественно-политическим развитием региона. Как и прежде, ожидаются видео-вопросы от наших коллеги из других регионов и сообщения из социальных сетей. Отметим, что рекордной по продолжительности стала встреча в прошлом году. Она продлилась 3 часа 46 минут. Прямая трансляция ведется на официальном сайте Главы Республики.



Смотреть полный выпуск новостей



