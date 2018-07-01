Как сократить время ожидания и не стоять в очередях за очередной справкой? В информационном центре МВД предлагают жителям Калмыкии получать необходимые документы в электронном виде, через единый портал государственных и муниципальных услуг.



Пять государственных услуг оказывает информационный центр министерства внутренних дел Калмыкии. Самая востребованная – выдача справок о наличии или отсутствии судимости. Как правило, она требуется при устройстве на работу. Чтобы получить ее, жителям Калмыкии необходимо обратится в информационный центр МВД либо в территориальные отделы полиции. Также эту услугу осуществляют многофункциональные центры. Однако срок предоставления документа составит 30 дней со дня подачи заявления. Чтобы сократить это время и не стоять при этом в очередях достаточно самостоятельно зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг



Аналогично и с другими гос. услугами, предоставляемыми информационным центром МВД, например, также можно получить справку о реабилитации жертв политических репрессий, о наличии или отсутствии административного наказания за потребление наркотических средств и другие. Кроме того, благодаря порталу можно сэкономить до тридцати процентов на оплате платных сервисов. Например, таких как получение заграничного или российского паспорта, водительского удостоверения. Кстати, в информационном центре могут помочь с регистрацией на сайте.



Так в век всеобщей информатизации можно не выходя из дома получить необходимые услуги и при этом сэкономить средства, время и нервы. Как сократить время ожидания и не стоять в очередях за очередной справкой? В информационном центре МВД предлагают жителям Калмыкии получать необходимые документы в электронном виде, через единый портал государственных и муниципальных услуг.Пять государственных услуг оказывает информационный центр министерства внутренних дел Калмыкии. Самая востребованная – выдача справок о наличии или отсутствии судимости. Как правило, она требуется при устройстве на работу. Чтобы получить ее, жителям Калмыкии необходимо обратится в информационный центр МВД либо в территориальные отделы полиции. Также эту услугу осуществляют многофункциональные центры. Однако срок предоставления документа составит 30 дней со дня подачи заявления. Чтобы сократить это время и не стоять при этом в очередях достаточно самостоятельно зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услугАналогично и с другими гос. услугами, предоставляемыми информационным центром МВД, например, также можно получить справку о реабилитации жертв политических репрессий, о наличии или отсутствии административного наказания за потребление наркотических средств и другие. Кроме того, благодаря порталу можно сэкономить до тридцати процентов на оплате платных сервисов. Например, таких как получение заграничного или российского паспорта, водительского удостоверения. Кстати, в информационном центре могут помочь с регистрацией на сайте.Так в век всеобщей информатизации можно не выходя из дома получить необходимые услуги и при этом сэкономить средства, время и нервы.



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