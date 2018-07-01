Вопросы и проблемы овцеводства в рамках научной конференции

Вопросы и проблемы овцеводства обсуждают в эти дни на летних пастбищах в горах Казбековского района Дагестана в рамках научной конференции. Чабаны и селекционеры обменяются опытом и мнениями о способах содержания скота в регионах. Участники конференции, среди которых и специалисты из Калмыкии, обсуждают проблемы, общие для всех субъектов, в которых практикуется горно-отгонная система овцеводства.



В их числе отсутствие в нужном количестве племенных репродукторов, мощных предприятий по переработке шерсти, мяса и молока, деградация пастбищ, слабый уровень внедрения в производство научных разработок. И вот что сообщил профильный министр Калмыкии Баттра Болаев. Вопросы и проблемы овцеводства обсуждают в эти дни на летних пастбищах в горах Казбековского района Дагестана в рамках научной конференции. Чабаны и селекционеры обменяются опытом и мнениями о способах содержания скота в регионах. Участники конференции, среди которых и специалисты из Калмыкии, обсуждают проблемы, общие для всех субъектов, в которых практикуется горно-отгонная система овцеводства.В их числе отсутствие в нужном количестве племенных репродукторов, мощных предприятий по переработке шерсти, мяса и молока, деградация пастбищ, слабый уровень внедрения в производство научных разработок. И вот что сообщил профильный министр Калмыкии Баттра Болаев.



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