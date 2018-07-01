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Сегодня, 12:40

Республиканский слет "Семейный экстрим"


Республиканский слет "Семейный экстрим" Республиканский слет "Семейный экстрим" пройдет в Элисте с 8 по 9 августа. В нем примут участие молодые семьи от 18 до 35 лет из столицы и районов Калмыкии. Их ждут семинары-практикумы, социальные лекториумы, флешмоб, дискуссионные площадки с представителями Пенсионного фонда и многое другое. Делегациям необходимо подготовить творческие номера на вечернее мероприятие «Семейный огонек». Это может быть песня, танец, миниатюра, стихотворение и т.д. Выступления должны быть до 5 минут.

Мероприятие организовано для того, чтобы укрепить семейные отношения посредством совместного отдыха, сделать популярнее идеи материнства и отцовства, а также для формирования у молодых семей навыков здорового образа жизни. Заявку на участие необходимо подать до 3 августа.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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