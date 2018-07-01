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Сегодня, 12:38

День военно-морского флота


День военно-морского флотаВ это воскресенье в Элисте состоится праздник – день военно-морского флота. Впервые его официально отметили в степной столице в 1996 году. И с тех пор он больше не проводился. Об этом рассказали на брифинге с журналистами организаторы мероприятия – республиканское общество «Союз моряков Калмыкии».

Оно было организовано всего полгода назад – в марте текущего года. И объединило порядка двух тысяч человек – это уволенные в запас со службы во флоте жители региона. Возложение цветов к памятнику Городовикова, спортивные состязания и большая концертная программа ожидает участников торжеств по случаю дня ВМФ.



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