В это воскресенье в Элисте состоится праздник – день военно-морского флота. Впервые его официально отметили в степной столице в 1996 году. И с тех пор он больше не проводился. Об этом рассказали на брифинге с журналистами организаторы мероприятия – республиканское общество «Союз моряков Калмыкии».



Оно было организовано всего полгода назад – в марте текущего года. И объединило порядка двух тысяч человек – это уволенные в запас со службы во флоте жители региона. Возложение цветов к памятнику Городовикова, спортивные состязания и большая концертная программа ожидает участников торжеств по случаю дня ВМФ. В это воскресенье в Элисте состоится праздник – день военно-морского флота. Впервые его официально отметили в степной столице в 1996 году. И с тех пор он больше не проводился. Об этом рассказали на брифинге с журналистами организаторы мероприятия – республиканское общество «Союз моряков Калмыкии».Оно было организовано всего полгода назад – в марте текущего года. И объединило порядка двух тысяч человек – это уволенные в запас со службы во флоте жители региона. Возложение цветов к памятнику Городовикова, спортивные состязания и большая концертная программа ожидает участников торжеств по случаю дня ВМФ.



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