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Сегодня, 12:36

В Калмыкию прилетела самая крупная стая розовых пеликанов


В Калмыкию прилетела самая крупная стая розовых пеликановСамая крупнейшая группировка пар розовых пеликанов в России зарегистрирована в Калмыкии. В эти дни озеро Маныч-Гудило облюбовали тысячи редких птиц. Водоем оказался одним из немногих оставшихся мест для обитания, где краснокнижные пернатые чувствуют себя в безопасности. Съемочной группе пришлось совершить непростое путешествие, чтобы познакомится с ними.

Добраться до мест обитания розовых пеликанов оказалось делом не из легких. Сначала съемочной группе совместно с орнитологами пришлось преодолеть более 10 километров по воде на моторной лодке. И еще сотни метров в специальной одежде идти пешком по вязкому, илистому берегу. Брюки не по размеру, зато ноги не поцарапаны. Все старания только для того, чтобы увидеть краснокнижных пернатых. Розовый пеликан - птица пугливая.

В акватории Маныча-Гудило организован орнитологический участок биосферного заповедника «Черные земли». Такого количества розовых пеликанов на территории Калмыкии орнитологи не помнят. «Три года назад, говорят ученые, их насчитывалось чуть больше 70 пар. Сейчас - свыше тысячи. На острове розовые пеликаны начали период гнездования в апреле этого года. Именно в этот период эти птицы издают хоть какие-то звуки. Обычно пеликаны молчат. Потомство высиживает как самка, так и самец. Продолжается это около 40 дней. При удобном случае розовые пеликаны похищают строительный материал у пернатых соседей. На небольших гнездах-башнях рядом с ними расположились колпицы. Орнитологи судтя об этом по оставшимся на земле перьям.

Это одни из самых крупных летающих птиц в мире. Размах крыльев достигает 3-х метров. А вес доходит до 16 килограммов. Но, несмотря на значительные размеры, розовые пеликаны отлично летают. Кстати, птенцы у этих редких пернатых на свет появляются с черным окрасом. И только позже их оперение становится бело-розовым. Большую часть времени птицы проводят в воде, там же охотятся.

В небе над Манычем словно открылась красная книга. В ходе экспедиции орнитологи зафиксировали на острове Тюльпановый более 20 видов пернатых. Среди них редкие – турухтаны, колпицы, коровайки и черноголовые хохотуны. Калмыкия - узловая точка, через которую пролегают миграционные маршруты миллионов пернатых, гнездящихся в Европейской части России, Сибири и Казахстана. Озеро Маныч-Гудило – крупнейшая остановка на пути массового пролета многих редких видов.

В их числе – розовые пеликаны.



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