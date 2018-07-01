Элистинский лицей и Элистинская многопрофильная гимназия вошли в топ-50 и топ-100 лучших школ России. Такие данные приводит рейтинговое агентство РАЭКС-Аналитика. Согласно результатам ежегодного исследования поступления школьников в ВУЗы страны, лицей занимает 16 место по «Социальным и гуманитарным направлениям» и 10 место по направлению «Медицина». Многопрофильная гимназия вошла в ТОП-50 по укрупненному направлению подготовки «Экономика и управление».



Таким образом, исследование показало, что уровень подготовки учащихся в этих учебных заведениях достаточно высок и позволяет сильным выпускникам успешно конкурировать с москвичами и петербуржцами за места в ведущих вузах страны. Элистинский лицей и Элистинская многопрофильная гимназия вошли в топ-50 и топ-100 лучших школ России. Такие данные приводит рейтинговое агентство РАЭКС-Аналитика. Согласно результатам ежегодного исследования поступления школьников в ВУЗы страны, лицей занимает 16 место по «Социальным и гуманитарным направлениям» и 10 место по направлению «Медицина». Многопрофильная гимназия вошла в ТОП-50 по укрупненному направлению подготовки «Экономика и управление».Таким образом, исследование показало, что уровень подготовки учащихся в этих учебных заведениях достаточно высок и позволяет сильным выпускникам успешно конкурировать с москвичами и петербуржцами за места в ведущих вузах страны.



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