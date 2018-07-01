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Сегодня, 12:32

Элистинский лицей и Элистинская многопрофильная гимназия вошли в топ-50 и топ-100 лучших школ России


Элистинский лицей и Элистинская многопрофильная гимназия вошли в топ-50 и топ-100 лучших школ РоссииЭлистинский лицей и Элистинская многопрофильная гимназия вошли в топ-50 и топ-100 лучших школ России. Такие данные приводит рейтинговое агентство РАЭКС-Аналитика. Согласно результатам ежегодного исследования поступления школьников в ВУЗы страны, лицей занимает 16 место по «Социальным и гуманитарным направлениям» и 10 место по направлению «Медицина». Многопрофильная гимназия вошла в ТОП-50 по укрупненному направлению подготовки «Экономика и управление».

Таким образом, исследование показало, что уровень подготовки учащихся в этих учебных заведениях достаточно высок и позволяет сильным выпускникам успешно конкурировать с москвичами и петербуржцами за места в ведущих вузах страны.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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