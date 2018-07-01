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Сегодня, 12:56

В Элисте состоялся турнир по страйкболу


В Элисте состоялся турнир по страйкболуВ Элисте состоялись турнир смелых и метких. 17 команд страйкболистов со всей республики сразились на специально обустроенном полигоне «Колизей». Практически весь день участники вели бои, в условиях максимально приближенных к военным. Все подробности у моей коллеги Елены Алексенко.

Цель каждого поединка – захватить флаг и доставить его к своей линии обороны. Довольно просто это только на первый взгляд, так как нужно вовремя сориентироваться и увернуться от очередного выстрела. В каждой команде по 5 участников. Все они вооружены легким пневматическим оружием. Каждое попадание считается поражением противника.

Организатор этих ежегодных спортивных состязаний страйкбольный клуб «Ворон». Он был организован в 2014 году Вячеславом Очир-Араевым, в память о котором его участники и организовали турнир. Сегодня команда насчитывает уже несколько десятков любителей военных игр. Ребята проводят еженедельные тренировки, сборы, а также привлекают в свои ряды молодежь Калмыкии.

Всего 17 коллективов приняли участие в турнире. Помимо отработанных тактических приемов и умения владеть оружием здесь важен командный настрой. Главное – вовремя подставить плечо товарищу. Именно это и привлекает многих любителей страйкбола.

Кстати, зрители также смогли себя проявить. Как, пример, четвероклассник Арсений. Посмотреть военную игру он пришел вместе с дедом, который считает, что мальчика уже сейчас необходимо воспитывать как будущего защитника Отечества.

В рамках турнира состоялись также состязания в стрельбе из лука, снайперской винтовки, ножевая дуэль. Результаты шли как в личный зачет участникам, так и в командный. По итогам всех дисциплин победу одержали ребята из команды «Хальмгуд продакш».



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