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Сегодня, 12:54

В Калмыкии завершается уборка зерновых


В Калмыкии завершается уборка зерновыхВ Калмыкии завершается уборка зерновых. На сегодня зерновые культуры обмолочены на общей площади 180 с половиной тысячи гектаров. Лидеры по этим показателям: хозяйства Яшалтинского и Городовиковского районов. Средняя урожайность почти 20 центнеров с гектара. Хлеборобы региона планируют получить не менее трехсот шестидесяти тысяч тонн зерновых и зернобобовых.

Напомним, на территории 8 районов был введен режим чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи. По данным ведомства, от засухи пострадал 71 сельхозтоваропроизводитель, гибель посевов отмечена на площади без малого 50 тысяч гектаров, материальный ущерб по фактическим затратам составил почти 260 млн. рублей.



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