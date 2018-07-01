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Сегодня, 12:44

Калмыкия готовит «региональную программу» в сфере труда


Калмыкия готовит «региональную программу» в сфере трудаКалмыкия готовит «региональную программу» в рамках Национального проекта в сфере повышения производительности труда, рассчитанного на следующую пятилетку. О ключевых направлениях и мероприятиях, которые должны быть реализованы программой, доложила профильный министр, на состоявшемся сегодня заседании Президиума Правительства. В настоящее время – пилотный проект действует в 6 регионах. Калмыкия – присоединится к ним в 2023 году.

На данном этапе проект включает исключительно предприятия обрабатывающей промышленности, в последующие годы предусмотрены предприятия других отраслей. Для Калмыкии важным представляется сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. Минэкономики республики приступает к разработке своей программы согласно методическим рекомендациям Федерального профильного ведомства. И уже в этом году на базе Центра поддержки предпринимательства будет создан Центр инжиниринга в помощь малому и среднему предпринимательству, готовящимся к отбору в проект господдержки.



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