Завершен второй этап ралли-марафона «Шелковый путь»

Второй этап ралли-марафона «Шелковый путь» завершился большим спортивным праздником в центре Элисты. 365 километров преодолели участники гонки из Астрахани в Калмыкию. А элистинские зрители смогли пообщаться с участниками и посидеть за рулем спортивных автомобилей. Елена Алексенко с подробностями.



В этот и без того жаркий вечер на площади Пагода семи дней атмосфера буквально кипела. С одной стороны – это восторг зрителей, которым хочется все посмотреть и потрогать своими руками уникальные экземпляры авто. С другой – эмоции гонщиков, которые преодолели, казалось бы, непреодолимое. Настолько сложным был этот этап пути.



Встречали экипажи после изнурительного марафона в Элисте словно героев, с калмыцким гостеприимством. В торжественной церемонии участие принял глава региона Алексей Орлов. Он тепло приветствовал участников «Великого шелкового пути». И отметил, что встреча звезд мирового авто спорта в Калмыкии стала доброй традицией.



В этом году состязание на скорость и выносливость проводится уже в восьмой раз. По сравнению с предыдущими- нынешний маршрут был существенно обновлен: семь этапов, почти три с половиной тысячи километров бездорожья, песков, всевозможных навигационных ловушек и конечно острой борьбы. По словам руководителя проекта «Международное ралли «Шелковый путь» Владимира Чагина, в бескрайних степях Калмыкии им всегда удается найти что-то особое для проведения гоночной трассы.



Ну и конечно, этот марафон привлекает внимание множества поклонников. Не исключение и жители Элисты. Для них этот день стал настоящим праздником автомобильного спорта.



Итак, позади второй и, пожалуй, самый яркий и непредсказуемый этап гонки. Впереди еще пять. После чего финиширует спортсмены в Москве на Красной площади. Второй этап ралли-марафона «Шелковый путь» завершился большим спортивным праздником в центре Элисты. 365 километров преодолели участники гонки из Астрахани в Калмыкию. А элистинские зрители смогли пообщаться с участниками и посидеть за рулем спортивных автомобилей. Елена Алексенко с подробностями.В этот и без того жаркий вечер на площади Пагода семи дней атмосфера буквально кипела. С одной стороны – это восторг зрителей, которым хочется все посмотреть и потрогать своими руками уникальные экземпляры авто. С другой – эмоции гонщиков, которые преодолели, казалось бы, непреодолимое. Настолько сложным был этот этап пути.Встречали экипажи после изнурительного марафона в Элисте словно героев, с калмыцким гостеприимством. В торжественной церемонии участие принял глава региона Алексей Орлов. Он тепло приветствовал участников «Великого шелкового пути». И отметил, что встреча звезд мирового авто спорта в Калмыкии стала доброй традицией.В этом году состязание на скорость и выносливость проводится уже в восьмой раз. По сравнению с предыдущими- нынешний маршрут был существенно обновлен: семь этапов, почти три с половиной тысячи километров бездорожья, песков, всевозможных навигационных ловушек и конечно острой борьбы. По словам руководителя проекта «Международное ралли «Шелковый путь» Владимира Чагина, в бескрайних степях Калмыкии им всегда удается найти что-то особое для проведения гоночной трассы.Ну и конечно, этот марафон привлекает внимание множества поклонников. Не исключение и жители Элисты. Для них этот день стал настоящим праздником автомобильного спорта.Итак, позади второй и, пожалуй, самый яркий и непредсказуемый этап гонки. Впереди еще пять. После чего финиширует спортсмены в Москве на Красной площади.



Смотреть полный выпуск новостей



