В селе Джалыково Лаганского района расцвели лотосы. Причем, намного раньше ожидаемого срока. Обычно они распускаются в период с 20 июля до середины августа, но здесь в Джалыково чудо природы порадовало на две недели раньше не только местных жителей, но и многочисленных гостей села, которые, узнав о цветении, сразу же приехали.



В розово-белые тона окрасилась местная речка в самом центре населенного пункта. Теперь за впечатлениями сюда едут туристы со всех уголков не только Калмыкии, но и других регионов. Местные жители готовы и рассказать легенды, связанные с этим священным цветком, и познакомить с традициями и обычаями наших предков. В селе Джалыково Лаганского района расцвели лотосы. Причем, намного раньше ожидаемого срока. Обычно они распускаются в период с 20 июля до середины августа, но здесь в Джалыково чудо природы порадовало на две недели раньше не только местных жителей, но и многочисленных гостей села, которые, узнав о цветении, сразу же приехали.В розово-белые тона окрасилась местная речка в самом центре населенного пункта. Теперь за впечатлениями сюда едут туристы со всех уголков не только Калмыкии, но и других регионов. Местные жители готовы и рассказать легенды, связанные с этим священным цветком, и познакомить с традициями и обычаями наших предков.



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