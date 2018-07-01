Социальные меры учителей принимаются в Калмыкии

Социальные меры поддержки учителей принимаются в Калмыкии. Так, на республиканском и муниципальном уровнях, в качестве стимулирования начинающих учителей, воспитателей дошкольных учреждений, предусмотрены единовременные денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей.



Кроме того, в рамках реализации Указа Главы Калмыкии ежегодно лучшим педагогам вручается денежная премия в размере 10 тысяч рублей. Помимо финансовой поддержки в республике активно ведется работа по оказанию методической помощи в части адаптации молодых преподавателей в системе общего образования. Социальные меры поддержки учителей принимаются в Калмыкии. Так, на республиканском и муниципальном уровнях, в качестве стимулирования начинающих учителей, воспитателей дошкольных учреждений, предусмотрены единовременные денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей.Кроме того, в рамках реализации Указа Главы Калмыкии ежегодно лучшим педагогам вручается денежная премия в размере 10 тысяч рублей. Помимо финансовой поддержки в республике активно ведется работа по оказанию методической помощи в части адаптации молодых преподавателей в системе общего образования.



Смотреть полный выпуск новостей



