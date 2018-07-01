Встреча Главы Калмыкии с послом Китайской Народной республики

В эти минуты Глава региона Алексей Орлов проводит встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Китайской Народной республики в России господином Ли Хуэй. А накануне почетную делегацию встречали в Элистинском аэропорту Председатель правительства Игорь Зотов и министр культуры и туризма республики Хонгор Эльбиков. Китайский дипломат прибыл в Калмыкию с целью ознакомления с экономическим и социально-культурным потенциалом степного региона. После теплой встречи делегация отправилась на экскурсию. Гости возложила цветы к памятнику Басану Городовикову и на мемориальном комплексе «Вечный огонь».



Позже побывали в Национальном музее имени Пальмова. Им рассказали об истории калмыцкого народа, его участии в Великой Отечественной войне. Особое внимание посла КНР в России господина Ли Хуэйя привлекли картины Дмитрия Санджиева. С калмыцким художником он познакомился четыре года назад на выставке в Китайском культурном центре в Москве. По мнению Ли Хуэйя, между Россией и Китаем сегодня развиваются динамичные отношения. Так, в прошлом году провинции КНР начали сотрудничество с российскими регионами. Калмыкия среди них имеет превосходство в сфере сельского хозяйства.



Кроме того, гость республики изъявил желание оказывать содействие в укреплении сотрудничества городов-побратимов Элисты и Лхасы, где сейчас успешно развивается туристическая деятельность. Позже, дипломат посетил осетровую ферму. Там выращивают стерлядь, русского и сибирского осетра и бЕстера. Как заверил Ли Хуэй, он будет рекомендовать китайским предпринимателям вкладывать в эту отрасль инвестиции. А калмыцких бизнесменов он пригласил ознакомиться с китайским рынком. В эти минуты Глава региона Алексей Орлов проводит встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Китайской Народной республики в России господином Ли Хуэй. А накануне почетную делегацию встречали в Элистинском аэропорту Председатель правительства Игорь Зотов и министр культуры и туризма республики Хонгор Эльбиков. Китайский дипломат прибыл в Калмыкию с целью ознакомления с экономическим и социально-культурным потенциалом степного региона. После теплой встречи делегация отправилась на экскурсию. Гости возложила цветы к памятнику Басану Городовикову и на мемориальном комплексе «Вечный огонь».Позже побывали в Национальном музее имени Пальмова. Им рассказали об истории калмыцкого народа, его участии в Великой Отечественной войне. Особое внимание посла КНР в России господина Ли Хуэйя привлекли картины Дмитрия Санджиева. С калмыцким художником он познакомился четыре года назад на выставке в Китайском культурном центре в Москве. По мнению Ли Хуэйя, между Россией и Китаем сегодня развиваются динамичные отношения. Так, в прошлом году провинции КНР начали сотрудничество с российскими регионами. Калмыкия среди них имеет превосходство в сфере сельского хозяйства.Кроме того, гость республики изъявил желание оказывать содействие в укреплении сотрудничества городов-побратимов Элисты и Лхасы, где сейчас успешно развивается туристическая деятельность. Позже, дипломат посетил осетровую ферму. Там выращивают стерлядь, русского и сибирского осетра и бЕстера. Как заверил Ли Хуэй, он будет рекомендовать китайским предпринимателям вкладывать в эту отрасль инвестиции. А калмыцких бизнесменов он пригласил ознакомиться с китайским рынком.



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