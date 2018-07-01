Обильные дожди

Экстренное предупреждение регионального управления МЧС. Сильный дождь, начавшийся сегодня утром, продлится до конца дня. Такая же погода сохранится и завтра.



Сотрудники МЧС просят соблюдать все меры предосторожности. Экстренное предупреждение регионального управления МЧС. Сильный дождь, начавшийся сегодня утром, продлится до конца дня. Такая же погода сохранится и завтра.Сотрудники МЧС просят соблюдать все меры предосторожности.



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