Сегодня Международный день шахмат. Жителям республики свои поздравления направил Алексей Орлов. Это замечательный праздник, объединяющий любителей древнейшей интеллектуальной игры. Шахматные традиции в Калмыкии уходят в глубину времен.



И очень важно, что эти традиции не только сохраняются, но и преумножаются достижениями молодых калмыцких шахматистов, говорится в поздравлении.

Сегодня Международный день шахмат. Жителям республики свои поздравления направил Алексей Орлов. Это замечательный праздник, объединяющий любителей древнейшей интеллектуальной игры. Шахматные традиции в Калмыкии уходят в глубину времен.И очень важно, что эти традиции не только сохраняются, но и преумножаются достижениями молодых калмыцких шахматистов, говорится в поздравлении.



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