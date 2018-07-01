Завершилась первая смена детского лагеря КалмГУ

В детском оздоровительном лагере, организованном на базе Калмыцкого госуниверситета, завершилась первая смена. В течение 18 дней отдохнуть и поправить свое здоровье здесь смогли более семидесяти школьников из Элисты и районов. Пообщалась с ребятами и побывала на закрытии смены моя коллега Елена Алексенко.



В этом детском лагере ребята и их воспитатели, как говорится, на одной волне. Вместе танцуют, поют, шутят. Атмосфера праздника здесь царит постоянно. Ежедневные вечерние дискотеки, прогулки по достопримечательностям города и другие не менее интересные мероприятия позволяют школьникам не просто весело и интересно проводить время, но и найти друзей, узнать историю калмыцкой столицы, научиться чему-то новому.



Безопасное добровольческое лето. Так называлась эта смена. На протяжении всех восемнадцати дней с ребятами были их воспитатели – это студенты Калмыцкого госуниверситета. Это они организовывали им насыщенную программу, помогали обустроить быт в комнатах. Кстати, располагался лагерь в здании санатория-профилактория вуза, где школьники могли также поправить здоровье.



Семьдесят два ребенка смогли отдохнуть только за первую смену лагеря. Впереди еще две. Всего же за четыре года деятельности воспитательно-оздоровительного учреждения здесь побывали более шестисот школьников из всех районов Калмыкии и Элисты.



За активное участие в жизни отряда и лагеря «самых-самых» в этот день наградили грамотами. Впрочем, все эти мальчишки и девчонки уносят с собой из лагеря море позитива. В детском оздоровительном лагере, организованном на базе Калмыцкого госуниверситета, завершилась первая смена. В течение 18 дней отдохнуть и поправить свое здоровье здесь смогли более семидесяти школьников из Элисты и районов. Пообщалась с ребятами и побывала на закрытии смены моя коллега Елена Алексенко.В этом детском лагере ребята и их воспитатели, как говорится, на одной волне. Вместе танцуют, поют, шутят. Атмосфера праздника здесь царит постоянно. Ежедневные вечерние дискотеки, прогулки по достопримечательностям города и другие не менее интересные мероприятия позволяют школьникам не просто весело и интересно проводить время, но и найти друзей, узнать историю калмыцкой столицы, научиться чему-то новому.Безопасное добровольческое лето. Так называлась эта смена. На протяжении всех восемнадцати дней с ребятами были их воспитатели – это студенты Калмыцкого госуниверситета. Это они организовывали им насыщенную программу, помогали обустроить быт в комнатах. Кстати, располагался лагерь в здании санатория-профилактория вуза, где школьники могли также поправить здоровье.Семьдесят два ребенка смогли отдохнуть только за первую смену лагеря. Впереди еще две. Всего же за четыре года деятельности воспитательно-оздоровительного учреждения здесь побывали более шестисот школьников из всех районов Калмыкии и Элисты.За активное участие в жизни отряда и лагеря «самых-самых» в этот день наградили грамотами. Впрочем, все эти мальчишки и девчонки уносят с собой из лагеря море позитива.



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