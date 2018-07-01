Подготовка к отопительному сезону в республике, правила пользования газовым оборудованием и газом в быту, как правильно произвести поверку прибора учета газа.



Об этом и многом другом также представители компании «Газпром газораспределение Элиста» расскажут сегодня в эфире передачи «Пульс» на Радио России – Калмыкия. Слушайте передачу «Пульс» сегодня в 15 часов 15 минут на частоте 102 и 7 ФМ, а также на первой кнопке ваших домашних радиоприёмников. Подготовка к отопительному сезону в республике, правила пользования газовым оборудованием и газом в быту, как правильно произвести поверку прибора учета газа.Об этом и многом другом также представители компании «Газпром газораспределение Элиста» расскажут сегодня в эфире передачи «Пульс» на Радио России – Калмыкия. Слушайте передачу «Пульс» сегодня в 15 часов 15 минут на частоте 102 и 7 ФМ, а также на первой кнопке ваших домашних радиоприёмников.



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