Проверка газового оборудования

В преддверии отопительного сезона и газовая служба города проводит проверку оборудования в жилом секторе и во всех учреждениях.



И напоминают элистинцам о необходимости заключения договора с организацией во избежание проблем с газовыми приборами. Что необходимо для этого сделать, как и где оформить документ? Об этом материал Татьяны Гюзяляевой. В преддверии отопительного сезона и газовая служба города проводит проверку оборудования в жилом секторе и во всех учреждениях.И напоминают элистинцам о необходимости заключения договора с организацией во избежание проблем с газовыми приборами. Что необходимо для этого сделать, как и где оформить документ? Об этом материал Татьяны Гюзяляевой.



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