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Сегодня, 13:19

Подготовка к авариям в предстоящий отопительный сезон


Подготовка к авариям в предстоящий отопительный сезон В Калмыкии на случай аварий в предстоящий отопительный сезон сформирован запас на сумму 8 миллионов триста тысяч рублей для обеспечения объектов коммунальной сферы и объектов жизнеобеспечения электроэнергией, сообщают в профильном ведомстве.

Все районные муниципальные образования обеспечены передвижными дизель-генераторными установками. Управляющими компаниями ведутся работы по промывке и опрессовке систем отопления. В министерстве ЖКХ и энергетики работает «горячая линия» 3-36-50. К отопительному сезону необходимо подготовить 29 котельных.



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