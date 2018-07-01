Подготовка к авариям в предстоящий отопительный сезон

В Калмыкии на случай аварий в предстоящий отопительный сезон сформирован запас на сумму 8 миллионов триста тысяч рублей для обеспечения объектов коммунальной сферы и объектов жизнеобеспечения электроэнергией, сообщают в профильном ведомстве.



Все районные муниципальные образования обеспечены передвижными дизель-генераторными установками. Управляющими компаниями ведутся работы по промывке и опрессовке систем отопления. В министерстве ЖКХ и энергетики работает «горячая линия» 3-36-50. К отопительному сезону необходимо подготовить 29 котельных. В Калмыкии на случай аварий в предстоящий отопительный сезон сформирован запас на сумму 8 миллионов триста тысяч рублей для обеспечения объектов коммунальной сферы и объектов жизнеобеспечения электроэнергией, сообщают в профильном ведомстве.Все районные муниципальные образования обеспечены передвижными дизель-генераторными установками. Управляющими компаниями ведутся работы по промывке и опрессовке систем отопления. В министерстве ЖКХ и энергетики работает «горячая линия» 3-36-50. К отопительному сезону необходимо подготовить 29 котельных.



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