Калмыкия готова к проведению международного ралли- рейда «Шелковый путь», сообщили на брифинге организаторы масштабной автогонки. По словам Виктора Соколова, на заседании Оргкомитета в Элисте, основное внимание было акцентировано на мероприятиях, которые должны способствовать беспрепятственному и безопасному продвижению участников по степному региону.

Соответствующая информация доведена до руководства РМО и сельских муниципальных образований. Гонки пройдут по территории восточных районов.



Старт марафону будет дан уже завтра в Астрахани. 22-го эстафету примет Калмыкия. Причем, здесь планируется самый интересный этап. Это гонки из Астрахани в Элисту и обратно с участием только одного пилота, которому предстоит быть еще и механиком, автослесарем и шино-монтажником. А вечером на площади Пагоды семи дней состоится торжественная часть. После этого марафон по Калмыкии будет продолжен. Кстати, общая протяженность маршрута три с половиной тысячи километров. Участвуют более 60 экипажей из 24 стран. Как подчеркивают организаторы, перед ними стоят две важные задачи: развитие ралли, как вида автоспорта, и развитие туризма в стране.



И еще. Российский этап марафона «Шелковый путь» завершится 27 июля в Москве. В сентябре – эстафету принимает Китай. Калмыкия готова к проведению международного ралли- рейда «Шелковый путь», сообщили на брифинге организаторы масштабной автогонки. По словам Виктора Соколова, на заседании Оргкомитета в Элисте, основное внимание было акцентировано на мероприятиях, которые должны способствовать беспрепятственному и безопасному продвижению участников по степному региону.Соответствующая информация доведена до руководства РМО и сельских муниципальных образований. Гонки пройдут по территории восточных районов.Старт марафону будет дан уже завтра в Астрахани. 22-го эстафету примет Калмыкия. Причем, здесь планируется самый интересный этап. Это гонки из Астрахани в Элисту и обратно с участием только одного пилота, которому предстоит быть еще и механиком, автослесарем и шино-монтажником. А вечером на площади Пагоды семи дней состоится торжественная часть. После этого марафон по Калмыкии будет продолжен. Кстати, общая протяженность маршрута три с половиной тысячи километров. Участвуют более 60 экипажей из 24 стран. Как подчеркивают организаторы, перед ними стоят две важные задачи: развитие ралли, как вида автоспорта, и развитие туризма в стране.И еще. Российский этап марафона «Шелковый путь» завершится 27 июля в Москве. В сентябре – эстафету принимает Китай.



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