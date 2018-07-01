Антитеррористическая комиссия республики

Сегодня Глава Калмыкии побывает с кратким рабочим визитом в Ики-Бурульском районе. Алексей Орлов проведет выездное заседание Антитеррористической комиссии республики, в котором примут участие члены Правительства, руководители районов и территориальных управлений федеральных органов власти.



Будут рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности объектов социально-экономической инфраструктуры региона. Кроме того, Алексей Орлов посетит ряд объектов, в частности осмотрит ход реконструкции здания районного дома культуры. Все подробности в вечернем выпуске. Сегодня Глава Калмыкии побывает с кратким рабочим визитом в Ики-Бурульском районе. Алексей Орлов проведет выездное заседание Антитеррористической комиссии республики, в котором примут участие члены Правительства, руководители районов и территориальных управлений федеральных органов власти.Будут рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности объектов социально-экономической инфраструктуры региона. Кроме того, Алексей Орлов посетит ряд объектов, в частности осмотрит ход реконструкции здания районного дома культуры. Все подробности в вечернем выпуске.



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