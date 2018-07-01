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Сегодня, 13:27

В Центральном хуруле откроются бесплатные курсы калмыцкого языка


В Центральном хуруле откроются бесплатные курсы калмыцкого языкаВ сентябре в Центральном хуруле откроются бесплатные годовые курсы калмыцкого языка. Об этом в ходе брифинга журналистам рассказал администратор хурула Йонтен лама.

В эти дни в храме тоже проходят курсы изучения калмыцкого. Их ведет кандидат филологических наук Сергей Артаев. Обучение продлится до конца августа. В целом, на протяжении 8 лет занятия в хуруле посетили более 2 тысяч слушателей.



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