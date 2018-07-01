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Сегодня, 13:19

Учащаяся КалмГУ стала победителем окружного этапа всероссийского конкурса «Студенческий лидер»


Учащаяся КалмГУ стала победителем окружного этапа всероссийского конкурса «Студенческий лидер»Учащаяся КалмГУ стала победителем окружного этапа всероссийского конкурса «Студенческий лидер», который состоялся в Краснодаре. В нем приняли участие представители 8 ВУЗов. Отличное выступление – это свидетельство четкой работы профсоюза КалмГУ и его взаимодействия со студентами. В этом убедилась Зоя Бармагнанова.

«Профтест», «Правовое ориентирование», «Автопортрет», «Инфографика», «Профсоюзный биатлон», «Два к одному», «Заседание профкома», «Блиц» и «Сюрприз». Такие конкурсные испытания предстояло пройти третьекурснице экономического факультета Амуланге Адьяевой, прежде, чем компетентные эксперты всероссийского конкурса «Студенческий лидер -2018» назвали ее победительницей. Всего за звание лучшего боролись восемь представителей ВУЗов Южного Федерального Округа.

Уже второй год представители Первичной профсоюзной организации студентов КалмГУ удерживают лидерство в этом соревновании. В прошлом году окружной этап 14-го Всероссийского конкурса «Студенческий лидер» выиграла Иляна Юсурова. В финальном туре она вошла в 5-ку лучших в стране. Силами профоргов в опорном региональном ВУЗе был открыт санаторий-профилакторий для студентов, стартовали первые интеллектуальные игры и КВН, функционирует студенческая биржа труда и развиваются студотряды.

Достижений немало. Так, в прошлом году активистка организации Анастасия Тавунова заняла 3 место в окружном конкурсе «Лучший председатель студсовета общежитий ЮФО». Она добилась равного размера стоимости проживания для студентов-бюджетников и тех, кто учится на договорной основе. А новый проект «Профком-Дисконт» Давида Еловенко сегодня дает членам профсоюза право на получение в Элисте скидки на товары и услуги. Выпускник факультета «Управление и право» сумел собрать более 30 бизнес-партнеров, которые предоставляют скидки на товары и услуги от 3 до 50 процентов.

Всероссийский шахматный турнир «Калмык-Чесс», региональный этап Всероссийского квеста «За мной Россия», международный добровольческий гражданско-патриотический проект «15 дней до Великой Победы» и «Хулхута». Это только часть проектов, которые провели активисты КалмГу. Ну, а Амуланга Адьяева представит Южный федеральный округ в финальном этапе всероссийского конкурса «Студенческий лидер». Он пройдет с 15 по 23 сентября в поселке Дивноморское Краснодарского края.



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