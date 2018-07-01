Учащаяся КалмГУ стала победителем окружного этапа всероссийского конкурса «Студенческий лидер», который состоялся в Краснодаре. В нем приняли участие представители 8 ВУЗов. Отличное выступление – это свидетельство четкой работы профсоюза КалмГУ и его взаимодействия со студентами. В этом убедилась Зоя Бармагнанова.



«Профтест», «Правовое ориентирование», «Автопортрет», «Инфографика», «Профсоюзный биатлон», «Два к одному», «Заседание профкома», «Блиц» и «Сюрприз». Такие конкурсные испытания предстояло пройти третьекурснице экономического факультета Амуланге Адьяевой, прежде, чем компетентные эксперты всероссийского конкурса «Студенческий лидер -2018» назвали ее победительницей. Всего за звание лучшего боролись восемь представителей ВУЗов Южного Федерального Округа.



Уже второй год представители Первичной профсоюзной организации студентов КалмГУ удерживают лидерство в этом соревновании. В прошлом году окружной этап 14-го Всероссийского конкурса «Студенческий лидер» выиграла Иляна Юсурова. В финальном туре она вошла в 5-ку лучших в стране. Силами профоргов в опорном региональном ВУЗе был открыт санаторий-профилакторий для студентов, стартовали первые интеллектуальные игры и КВН, функционирует студенческая биржа труда и развиваются студотряды.



Достижений немало. Так, в прошлом году активистка организации Анастасия Тавунова заняла 3 место в окружном конкурсе «Лучший председатель студсовета общежитий ЮФО». Она добилась равного размера стоимости проживания для студентов-бюджетников и тех, кто учится на договорной основе. А новый проект «Профком-Дисконт» Давида Еловенко сегодня дает членам профсоюза право на получение в Элисте скидки на товары и услуги. Выпускник факультета «Управление и право» сумел собрать более 30 бизнес-партнеров, которые предоставляют скидки на товары и услуги от 3 до 50 процентов.



Всероссийский шахматный турнир «Калмык-Чесс», региональный этап Всероссийского квеста «За мной Россия», международный добровольческий гражданско-патриотический проект «15 дней до Великой Победы» и «Хулхута». Это только часть проектов, которые провели активисты КалмГу. Ну, а Амуланга Адьяева представит Южный федеральный округ в финальном этапе всероссийского конкурса «Студенческий лидер». Он пройдет с 15 по 23 сентября в поселке Дивноморское Краснодарского края. Учащаяся КалмГУ стала победителем окружного этапа всероссийского конкурса «Студенческий лидер», который состоялся в Краснодаре. В нем приняли участие представители 8 ВУЗов. Отличное выступление – это свидетельство четкой работы профсоюза КалмГУ и его взаимодействия со студентами. В этом убедилась Зоя Бармагнанова.«Профтест», «Правовое ориентирование», «Автопортрет», «Инфографика», «Профсоюзный биатлон», «Два к одному», «Заседание профкома», «Блиц» и «Сюрприз». Такие конкурсные испытания предстояло пройти третьекурснице экономического факультета Амуланге Адьяевой, прежде, чем компетентные эксперты всероссийского конкурса «Студенческий лидер -2018» назвали ее победительницей. Всего за звание лучшего боролись восемь представителей ВУЗов Южного Федерального Округа.Уже второй год представители Первичной профсоюзной организации студентов КалмГУ удерживают лидерство в этом соревновании. В прошлом году окружной этап 14-го Всероссийского конкурса «Студенческий лидер» выиграла Иляна Юсурова. В финальном туре она вошла в 5-ку лучших в стране. Силами профоргов в опорном региональном ВУЗе был открыт санаторий-профилакторий для студентов, стартовали первые интеллектуальные игры и КВН, функционирует студенческая биржа труда и развиваются студотряды.Достижений немало. Так, в прошлом году активистка организации Анастасия Тавунова заняла 3 место в окружном конкурсе «Лучший председатель студсовета общежитий ЮФО». Она добилась равного размера стоимости проживания для студентов-бюджетников и тех, кто учится на договорной основе. А новый проект «Профком-Дисконт» Давида Еловенко сегодня дает членам профсоюза право на получение в Элисте скидки на товары и услуги. Выпускник факультета «Управление и право» сумел собрать более 30 бизнес-партнеров, которые предоставляют скидки на товары и услуги от 3 до 50 процентов.Всероссийский шахматный турнир «Калмык-Чесс», региональный этап Всероссийского квеста «За мной Россия», международный добровольческий гражданско-патриотический проект «15 дней до Великой Победы» и «Хулхута». Это только часть проектов, которые провели активисты КалмГу. Ну, а Амуланга Адьяева представит Южный федеральный округ в финальном этапе всероссийского конкурса «Студенческий лидер». Он пройдет с 15 по 23 сентября в поселке Дивноморское Краснодарского края.



Смотреть полный выпуск новостей



