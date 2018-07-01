110 лет здравоохранению в Городовиковском районе. В 1908-м году в Большедербетовском улусе была открыта первая больница. Целый комплекс зданий из красного кирпича, которые до сих пор украшают город, были возведены благодаря князю Гахаеву, основателю Башанты. За это время изменилась система медучреждения, принципы лечения, построена новая лечебница. Историю Городовиковской больницы от истоков к современности узнавала Елена Алексенко.



Словно небольшой городок расположились в одном дворе здания больничного комплекса. В центре старые – 1908 года постройки. Им, как и всей системе здравоохранения Городовиковского района, в этом году 110 лет. Есть здесь и новые – с комфортными условиями, современным оборудованием и квалифицированными специалистами. Для оказания помощи пациентам на выезде в штате медучреждения функционируют несколько «скорых». Две из них новые. Эта, например, была получена в конце прошлого года.



Двойной праздник отметят в этом году сотрудники отделения реанимации. Вот уже 25 лет они спасают людей, которые находятся на грани жизни и смерти. При этом здесь работает всего один врач-анестезиолог-реаниматолог Борис Миткеев. В профессию он пришел в 1986 году после окончания Астраханского мединститута. Ежегодно он принимает порядка трехсот – трехсот пятидесяти тяжелобольных.



Сами городовиковцы довольны качеством получения услуг в медучреждении. Они отмечают профессионализм врачей и среднего медперсонала.



В юбилейный для больницы год здесь было принято решение отремонтировать старое здание, где располагалось отделение хирургии. На момент его открытия в начале двадцатого века здесь были соблюдены все санитарные нормы. Потолки более четырех с половиной метров, просторные палаты, система вентилирования. Построена больница была на средства владельца Большедербетовского улуса, так тогда назывался Городовиковский район, князя Михаила Гахаева. Сегодня это строение является объектом культурного наследия. Проектно-сметная документация для его реконструкции находится на стадии завершения. Сумма необходимая для восстановления корпуса – порядка 18 миллионов рублей.



Помимо районной больницы в муниципалитете действуют 3 врачебных амбулатории и двенадцать ФАПов. Совместными усилиями органов республиканской и местной власти в Городовиковске удалось сохранить сельское здравоохранение на должном уровне. 110 лет здравоохранению в Городовиковском районе. В 1908-м году в Большедербетовском улусе была открыта первая больница. Целый комплекс зданий из красного кирпича, которые до сих пор украшают город, были возведены благодаря князю Гахаеву, основателю Башанты. За это время изменилась система медучреждения, принципы лечения, построена новая лечебница. Историю Городовиковской больницы от истоков к современности узнавала Елена Алексенко.Словно небольшой городок расположились в одном дворе здания больничного комплекса. В центре старые – 1908 года постройки. Им, как и всей системе здравоохранения Городовиковского района, в этом году 110 лет. Есть здесь и новые – с комфортными условиями, современным оборудованием и квалифицированными специалистами. Для оказания помощи пациентам на выезде в штате медучреждения функционируют несколько «скорых». Две из них новые. Эта, например, была получена в конце прошлого года.Двойной праздник отметят в этом году сотрудники отделения реанимации. Вот уже 25 лет они спасают людей, которые находятся на грани жизни и смерти. При этом здесь работает всего один врач-анестезиолог-реаниматолог Борис Миткеев. В профессию он пришел в 1986 году после окончания Астраханского мединститута. Ежегодно он принимает порядка трехсот – трехсот пятидесяти тяжелобольных.Сами городовиковцы довольны качеством получения услуг в медучреждении. Они отмечают профессионализм врачей и среднего медперсонала.В юбилейный для больницы год здесь было принято решение отремонтировать старое здание, где располагалось отделение хирургии. На момент его открытия в начале двадцатого века здесь были соблюдены все санитарные нормы. Потолки более четырех с половиной метров, просторные палаты, система вентилирования. Построена больница была на средства владельца Большедербетовского улуса, так тогда назывался Городовиковский район, князя Михаила Гахаева. Сегодня это строение является объектом культурного наследия. Проектно-сметная документация для его реконструкции находится на стадии завершения. Сумма необходимая для восстановления корпуса – порядка 18 миллионов рублей.Помимо районной больницы в муниципалитете действуют 3 врачебных амбулатории и двенадцать ФАПов. Совместными усилиями органов республиканской и местной власти в Городовиковске удалось сохранить сельское здравоохранение на должном уровне.



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