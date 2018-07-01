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Сегодня, 13:10

Газ придет в дома жителей поселка Хулхута


Газ придет в дома жителей поселка ХулхутаДолгожданный газ придет к началу отопительного сезона в дома жителей поселка Хулхута, а также в населенные пункты Молодежный и Эрмели Яшкульского района. Тогда же можно будет говорить о стопроцентной газификации РМО. О том, какие документы необходимо собрать жителям, на какой стадии находится сейчас строительство, хулхутинцам рассказали на встрече специалисты газораспределительной компании. В числе слушателей была и Дельгир Сангаджи-Горяева.

В Хулхуте в основном проживают пенсионеры. Без газа зимой непросто решить вопрос с запасом угля и дров, говорит АристА Усаева. Она надеется, что к началу отопительного сезона газ придет в их дома. А пока женщине, как и всем хулхутинцам, приходится использовать газовые баллоны. Стоимость одного – 700 рублей. Сейчас местные жители в ожидании приятных событий.

Между тем, строительство внутрипоселковых разводящих сетей в Хулхуте в настоящее время завершено. Напомним, они были возведены в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». На эти цели было потрачено более восьми миллионов рублей из федерального бюджета, а также из республиканской казны. Населенный пункт будет обеспечен голубым топливом за счет компании Газпром. Протяженность сетей - 30 километров. Как было отмечено, проектно-сметная документация на объект уже прошла процедуру государственной экспертизы.

За 11 лет за счет средств «Газпрома» в Калмыкии построено почти полтысячи километров подводящих газопроводов, газифицировано 25 населенных пунктов, с общим объемом инвестиций почти в полтора миллиарда рублей. Как подчеркнул исполнительный директор компании Али Сидаков, сейчас на участке строительства газопровода к поселку Хулхута ведутся исследовательские работы, учитывая, что на этой территории проходили ожесточенные бои во времена Великой Отечественной войны. С будущей недели техника приступит к земляным работам, а затем будут уже доставлены трубы.

Вопрос газификации Хулхуты находится на личном контроле главы республики, как и обеспечение газом еще 2 населенных пунктов района.
В своем ежегодном обращении к Народному Хуралу Алексей Орлов отметил, что степной регион - один из лидеров по уровню обеспечения голубым топливом. Но для полного завершения газификации сельской местности осталось еще 5 поселков.

Так что эта встреча дала сельчанам уверенность в том, что предстоящие зимние холода теперь им не страшны.



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