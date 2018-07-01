Запасы грубых кормов на предстоящую зимовку

Потребность в грубых кормах сельскохозяйственных животных на предстоящую зимовку составляет 794 тысячи тонн.



С учетом остатков прошлых лет, необходимо заготовить без малого 513 тысяч. Частично, произведена закупка сена. Учитывая погодные условия, все сельскохозяйственные предприятия и КФХ региона активно ведут работу.



На сегодня в республике обеспеченность с учетом переходящего фонда во всех формах хозяйствования составляет – 45 %. Сейчас лидерами по заготовке грубых кормов являются: Яшалтинский, Целинный и Ики-Бурульский районы. Потребность в грубых кормах сельскохозяйственных животных на предстоящую зимовку составляет 794 тысячи тонн.С учетом остатков прошлых лет, необходимо заготовить без малого 513 тысяч. Частично, произведена закупка сена. Учитывая погодные условия, все сельскохозяйственные предприятия и КФХ региона активно ведут работу.На сегодня в республике обеспеченность с учетом переходящего фонда во всех формах хозяйствования составляет – 45 %. Сейчас лидерами по заготовке грубых кормов являются: Яшалтинский, Целинный и Ики-Бурульский районы.



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