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Вчера, 13:21

Запасы грубых кормов на предстоящую зимовку


Запасы грубых кормов на предстоящую зимовкуПотребность в грубых кормах сельскохозяйственных животных на предстоящую зимовку составляет 794 тысячи тонн.

С учетом остатков прошлых лет, необходимо заготовить без малого 513 тысяч. Частично, произведена закупка сена. Учитывая погодные условия, все сельскохозяйственные предприятия и КФХ региона активно ведут работу.

На сегодня в республике обеспеченность с учетом переходящего фонда во всех формах хозяйствования составляет – 45 %. Сейчас лидерами по заготовке грубых кормов являются: Яшалтинский, Целинный и Ики-Бурульский районы.



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