День памяти царской семьи

Сегодня православный мир отмечает скорбную дату – день памяти страстотерпцев Императора Николая II, Императрицы Александр, царевича Алексия, великих княжён Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.



100 лет назад в ночь с 16-го на 17-е июля царская семья была расстреляна в доме Ипатьева в Екатеринбурге. Во всех храмах проводятся молебны и специальные службы. Всенощное бдение состоялось и в Городовиковском храме, который носит имя святого страстотерпца цесаревича Алексия. В божественной литургии приняли участие верующие из Калмыкии и соседних регионов. Сегодня православный мир отмечает скорбную дату – день памяти страстотерпцев Императора Николая II, Императрицы Александр, царевича Алексия, великих княжён Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.100 лет назад в ночь с 16-го на 17-е июля царская семья была расстреляна в доме Ипатьева в Екатеринбурге. Во всех храмах проводятся молебны и специальные службы. Всенощное бдение состоялось и в Городовиковском храме, который носит имя святого страстотерпца цесаревича Алексия. В божественной литургии приняли участие верующие из Калмыкии и соседних регионов.



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