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Вчера, 12:53

Продолжается строительство нового учебного блока Артезианской средней школы


Продолжается строительство нового учебного блока Артезианской средней школыМежду тем, в Черноземельском районе продолжается строительство нового учебного блока Артезианской средней школы. Сейчас там прокладывают инженерные коммуникации, фундамент уже подготовлен. Общая площадь здания составит почти полторы тысячи квадратных метров. Возведение объекта состоит из 15 этапов. Завершить его планируют к концу текущего года.

Для учителя начальных классов Александры Басанговой нынешний учебный год – юбилейный. В 30-й раз она готовится к первому сентября. У неё очередная встреча с её первоклашками. Начнут они свои занятия в небольших кабинетах спального корпуса. После окончания строительства дополнительного школьного блока ученики и педагоги перейдут в новое здание, рассчитанное на 125 обучающихся.

В просторном двухэтажном здании будут располагаться учебные кабинеты с первого по четвертый классы и зона дополнительного образования. Здесь же предусмотрена столовая на 84 места, процедурный кабинет, актовый зал и библиотека. Строительство ведется по новым технологиям. Каркас здания будет выполнен из металлических модульных конструкций. Использованы панели с утеплителем из базальтовой ваты. Предусмотрена внутренняя система вентиляции, водопровод и канализация. Теплоснабжение будет осуществляться от одной котельной.

В новом корпусе разместятся согласно техническому плану 14 современных учебных классов, в том числе гимнастический. Строительство пристройки общей площадью около полутора тысяч квадратных метров планируют завершить до конца этого года.

Начальный блок будет построен и оснащен за счет благотворительных средств Каспийского трубопроводного консорциума. Проектная стоимость объекта – почти 55 миллионов рублей. И это не единственное общеобразовательное учреждение, реализуемое в рамках социального партнерства на Черноземелье. Тут уже открыт новый корпус для начальных классов в Комсомольской средней школе имени Манджиева. Новые компьютерные кабинеты в райцентре появились и в гимназии имени Басангова.



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