Собрание президиума правительства

В повестку дня сегодняшнего заседания Президиума Правительства – в качестве основного был внесен вопрос, связанный с Майским Указом Президента страны «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере образования. Профильный министр Николай Манцаев, акцентировал внимание на основных направлениях, которые должны найти отражение в комплексном плане мероприятий, разрабатываемом региональным ведомством. В качестве ключевых - в Проект внесены включены мероприятия по созданию условий для раннего развития детей до трех лет.



В целях достижения к 2021 году 100 процентной доступности дошкольного образования в регионе запланировано возведение 12 пристроек к функционирующим детским садам с количеством мест не менее 500. 8 объектов должны будут ввести в строй до конца 2019 года. Кроме того, разработана система мер и по таким направлениям, как поддержка одаренных детей, внедрение национальной системы профессионального роста педагогов и создание современной безопасной цифровой образовательной среды. В повестку дня сегодняшнего заседания Президиума Правительства – в качестве основного был внесен вопрос, связанный с Майским Указом Президента страны «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере образования. Профильный министр Николай Манцаев, акцентировал внимание на основных направлениях, которые должны найти отражение в комплексном плане мероприятий, разрабатываемом региональным ведомством. В качестве ключевых - в Проект внесены включены мероприятия по созданию условий для раннего развития детей до трех лет.В целях достижения к 2021 году 100 процентной доступности дошкольного образования в регионе запланировано возведение 12 пристроек к функционирующим детским садам с количеством мест не менее 500. 8 объектов должны будут ввести в строй до конца 2019 года. Кроме того, разработана система мер и по таким направлениям, как поддержка одаренных детей, внедрение национальной системы профессионального роста педагогов и создание современной безопасной цифровой образовательной среды.



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