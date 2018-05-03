Без права на выезд. Должникам из Калмыкии придётся на время отложить заграничные поездки. Это лица, которые уклоняются от выплаты алиментов, кредитов, налогов, водители, задержанные за управление в нетрезвом состоянии, а также неплательщики коммунальных услуг. Сумма их долга с начала года превысила 1 млрд рублей.



Судебными приставами вынесено более 2 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд за пределы России. В интервью Вестям представитель республиканского ведомства напомнила, минимальная сумма задолженности, при которой судебный пристав может ограничить право выезда гражданина за границу, с 1 октября 2017 года увеличена с 10 до 30 тыс. рублей. Без права на выезд. Должникам из Калмыкии придётся на время отложить заграничные поездки. Это лица, которые уклоняются от выплаты алиментов, кредитов, налогов, водители, задержанные за управление в нетрезвом состоянии, а также неплательщики коммунальных услуг. Сумма их долга с начала года превысила 1 млрд рублей.Судебными приставами вынесено более 2 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд за пределы России. В интервью Вестям представитель республиканского ведомства напомнила, минимальная сумма задолженности, при которой судебный пристав может ограничить право выезда гражданина за границу, с 1 октября 2017 года увеличена с 10 до 30 тыс. рублей.



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