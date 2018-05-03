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Сегодня, 14:33

Без права на выезд


Без права на выездБез права на выезд. Должникам из Калмыкии придётся на время отложить заграничные поездки. Это лица, которые уклоняются от выплаты алиментов, кредитов, налогов, водители, задержанные за управление в нетрезвом состоянии, а также неплательщики коммунальных услуг. Сумма их долга с начала года превысила 1 млрд рублей.

Судебными приставами вынесено более 2 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд за пределы России. В интервью Вестям представитель республиканского ведомства напомнила, минимальная сумма задолженности, при которой судебный пристав может ограничить право выезда гражданина за границу, с 1 октября 2017 года увеличена с 10 до 30 тыс. рублей.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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