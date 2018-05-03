Противодействие терроризму и экстремизму в условиях возрастающих угроз. Тема лекционных занятий доктора юридических наук Сергея Воронцова, организованных в Элисте по инициативе руководства Калмыкии и Управления ФСБ. В зале представители силовых структур, органов государственной власти, муниципальных образований и учительского сообщества республики.



Мероприятия, по словам руководителя службы безопасности Павла Булкина, проводится в рамках Комплексного плана, реализуемого Антитеррористической Комиссией республики. Сегодня в борьбе с террористами весьма актуальны меры упреждающего и профилактического характера с учетом того, что экстремистские организации пытаются в своей подрывной деятельности активно использовать современные технологии. В этой связи и представляется полезной нынешняя встреча, на которой ученый поделится исследованиями именно в этой области.



Противодействие идеологии терроризма – вопрос, требующий комплексного подхода. А потому – профессор Воронцов намерен говорить, обращаясь больше к педагогическому сообществу, которое должно усилить работу по гармонизации межнациональных отношений, воспитанию у учащихся активной гражданской позиции. Противодействие терроризму и экстремизму в условиях возрастающих угроз. Тема лекционных занятий доктора юридических наук Сергея Воронцова, организованных в Элисте по инициативе руководства Калмыкии и Управления ФСБ. В зале представители силовых структур, органов государственной власти, муниципальных образований и учительского сообщества республики.Мероприятия, по словам руководителя службы безопасности Павла Булкина, проводится в рамках Комплексного плана, реализуемого Антитеррористической Комиссией республики. Сегодня в борьбе с террористами весьма актуальны меры упреждающего и профилактического характера с учетом того, что экстремистские организации пытаются в своей подрывной деятельности активно использовать современные технологии. В этой связи и представляется полезной нынешняя встреча, на которой ученый поделится исследованиями именно в этой области.Противодействие идеологии терроризма – вопрос, требующий комплексного подхода. А потому – профессор Воронцов намерен говорить, обращаясь больше к педагогическому сообществу, которое должно усилить работу по гармонизации межнациональных отношений, воспитанию у учащихся активной гражданской позиции.



Смотреть полный выпуск новостей



