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Сегодня, 14:30

Ветераны улучшили жилищные условия


Ветераны улучшили жилищные условияВ этом году в регионе свои жилищные условия улучшили участник и четыре вдовы ветеранов Великой Отечественной войны. Из федеральной казны была предоставлена субвенция в размере более четырех миллионов рублей. Дополнительные средства выделены из республиканского бюджета. Новоселье справила уже и Юлия Батаева.

Юлия Батаева бережно хранит фотографию своего супруга фронтовика. В этом году Геннадию Карликову исполнилось бы 100 лет. С ним уроженка Кировской области прожила хоть и короткую, но счастливую жизнь. Ветеран Великой Отечественной Геннадий Карликов, пережив блокаду Ленинграда, рано ушел из жизни. Сказались боевые раны и трудные годы лихолетья. 77 лет назад, вспоминает Юлия Батаева, он был водителем грузовика. По 12 часов за рулем при жутком холоде, эвакуировал людей из осажденного города. Тогда единственным путем переправы и провианта было Ладожское озеро. Каждый рейс был подвигом. После ударов немецкой авиации Геннадий Карликов дважды уходил под лед. Оставлять трехмиллионный Ленинград без продовольствия означало обречь жителей на верную гибель. Самым страшным оказался голод.

В 1965 году Юлия Батаева переехала в Калмыкию. Оставшись одна с ребенком, женщина вышла замуж за Укрчи Батаева. В этом году вдове фронтовика исполнится 88 лет. В канун Дня Победы труженица тыла Юлия Батаева получила жилищную субсидию - почти миллион рублей. На эти средства она приобрела жилье.

Из федерального бюджета Калмыкии на эти цели была предоставлена субвенция в размере более четырех миллионов рублей. На протяжении 5 лет дополнительную субсидию из средств республиканского бюджета ветеранам выделяет и Глава региона Алексей Орлов.

За 10 лет существования федеральной программы жилищный сертификат получили 796 ветеранов Великой Отечественной войны и вдовы погибших бойцов. Общая сумма выдачи составила около шестисот миллионов рублей.



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