24 мая в Элисте пройдет окружное семинар-совещание. Собравшиеся рассмотрят вопросы реализации Стратегии национальной политики страны на период до 2025 года в субъектах, находящихся в пределах ЮФО, включая совершенствование системы управления и координации государственных и муниципальных органов власти.



В нем примут участие представители Администрации Президента России, члены его Совета по межнациональным отношениям Александр Брод и Владимир Зорин, руководство Управления по внутренней политике, Федерального агентства по делам национальностей, а также заместители высших должностных лиц ЮФО, лидеры национальных и религиозных объединений, представители экспертного сообщества.



В тот же день состоится церемония закладки камня Кафедрального собора святых Кирилла и Мефодия по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с участием заместителя полпреда в ЮФО Сафронова. Кроме этого, запланированы встречи с членами Общественной палаты республики, лидерами общественных объединений и религиозных организаций, лекции для студентов КалмГУ.

Мероприятие проводится во исполнение указания Президента Владимира Путина. 24 мая в Элисте пройдет окружное семинар-совещание. Собравшиеся рассмотрят вопросы реализации Стратегии национальной политики страны на период до 2025 года в субъектах, находящихся в пределах ЮФО, включая совершенствование системы управления и координации государственных и муниципальных органов власти.В нем примут участие представители Администрации Президента России, члены его Совета по межнациональным отношениям Александр Брод и Владимир Зорин, руководство Управления по внутренней политике, Федерального агентства по делам национальностей, а также заместители высших должностных лиц ЮФО, лидеры национальных и религиозных объединений, представители экспертного сообщества.В тот же день состоится церемония закладки камня Кафедрального собора святых Кирилла и Мефодия по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с участием заместителя полпреда в ЮФО Сафронова. Кроме этого, запланированы встречи с членами Общественной палаты республики, лидерами общественных объединений и религиозных организаций, лекции для студентов КалмГУ.Мероприятие проводится во исполнение указания Президента Владимира Путина.



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