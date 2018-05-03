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Сегодня, 14:28

В Элисте пройдет окружное семинар-совещание


В Элисте пройдет окружное семинар-совещание24 мая в Элисте пройдет окружное семинар-совещание. Собравшиеся рассмотрят вопросы реализации Стратегии национальной политики страны на период до 2025 года в субъектах, находящихся в пределах ЮФО, включая совершенствование системы управления и координации государственных и муниципальных органов власти.

В нем примут участие представители Администрации Президента России, члены его Совета по межнациональным отношениям Александр Брод и Владимир Зорин, руководство Управления по внутренней политике, Федерального агентства по делам национальностей, а также заместители высших должностных лиц ЮФО, лидеры национальных и религиозных объединений, представители экспертного сообщества.

В тот же день состоится церемония закладки камня Кафедрального собора святых Кирилла и Мефодия по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с участием заместителя полпреда в ЮФО Сафронова. Кроме этого, запланированы встречи с членами Общественной палаты республики, лидерами общественных объединений и религиозных организаций, лекции для студентов КалмГУ.
Мероприятие проводится во исполнение указания Президента Владимира Путина.



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