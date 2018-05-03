Проводится кастинг для обучения в Пермском хореографическом училище

Заслуженный деятель искусств РСФСР Петр Надбитов в поиске будущих танцоров. С начала месяца в районах маэстро просматривает детей 10 лет для обучения их на целевой основе в Пермском хореографическом училище.



Отборочные кастинги будут проходить 18-19 мая. Знаменитое училище предлагает детям бесплатное обучение, проживание и питание, круглосуточный присмотр воспитателей, разностороннее образование.



Финальный кастинг состоится 27 мая в 11:00 на базе театра танца «Ойраты». В нем примут участие преподаватели классического танца из Перми - Ирина Козынцева и Игорь Шестериков.





В этот же день запланирован показ легендарного музыкально-хореографического спектакля «И друг степей калмык». Заслуженный деятель искусств РСФСР Петр Надбитов в поиске будущих танцоров. С начала месяца в районах маэстро просматривает детей 10 лет для обучения их на целевой основе в Пермском хореографическом училище.Отборочные кастинги будут проходить 18-19 мая. Знаменитое училище предлагает детям бесплатное обучение, проживание и питание, круглосуточный присмотр воспитателей, разностороннее образование.Финальный кастинг состоится 27 мая в 11:00 на базе театра танца «Ойраты». В нем примут участие преподаватели классического танца из Перми - Ирина Козынцева и Игорь Шестериков.В этот же день запланирован показ легендарного музыкально-хореографического спектакля «И друг степей калмык».



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