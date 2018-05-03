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Вчера, 20:32

В Калмыкию прибыл Кунделинг Ринпоче


В Калмыкию прибыл Кунделинг РинпочеСегодня в Калмыкию прибыл Кунделинг Ринпоче. В аэропорту гостя встретили священнослужители и верующие. В течение двух недель буддийский учитель проведет учения в Центральном хуруле. Запланированы его встречи с монашеской общиной и верующими.

Кунделинг Ринпоче дарует благословение Ваджрапани, Зеленой Тары, и посвящение долгой жизни Белой Тары. Кроме того он посетит районы республики. А 23 мая примет участие в церемонии открытия и освящения Ступы Просветления в поселке Хаар Толга.

29 мая, а он объявлен Днем национального праздника после молебна в Центральном хуруле Кунделинг Ринпоче дарует учение о двенадцати чудесных деяниях Будды.



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