Сегодня в Калмыкию прибыл Кунделинг Ринпоче. В аэропорту гостя встретили священнослужители и верующие. В течение двух недель буддийский учитель проведет учения в Центральном хуруле. Запланированы его встречи с монашеской общиной и верующими.



Кунделинг Ринпоче дарует благословение Ваджрапани, Зеленой Тары, и посвящение долгой жизни Белой Тары. Кроме того он посетит районы республики. А 23 мая примет участие в церемонии открытия и освящения Ступы Просветления в поселке Хаар Толга.



29 мая, а он объявлен Днем национального праздника после молебна в Центральном хуруле Кунделинг Ринпоче дарует учение о двенадцати чудесных деяниях Будды. Сегодня в Калмыкию прибыл Кунделинг Ринпоче. В аэропорту гостя встретили священнослужители и верующие. В течение двух недель буддийский учитель проведет учения в Центральном хуруле. Запланированы его встречи с монашеской общиной и верующими.Кунделинг Ринпоче дарует благословение Ваджрапани, Зеленой Тары, и посвящение долгой жизни Белой Тары. Кроме того он посетит районы республики. А 23 мая примет участие в церемонии открытия и освящения Ступы Просветления в поселке Хаар Толга.29 мая, а он объявлен Днем национального праздника после молебна в Центральном хуруле Кунделинг Ринпоче дарует учение о двенадцати чудесных деяниях Будды.



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