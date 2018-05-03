Глава Калмыкии провел заседание Антитеррористической комиссии

Сегодня под председательством главы Алексея Орлова прошло заседание Антитеррористической комиссии. В его повестке вопросы защищенности объектов и принятие дополнительных мер, связанные с открытием оздоровительного сезона в детских лагерях.



Кроме того, напомнил Алексей Орлов, не за горами чемпионат мира по футболу. В списке городов, где пройдут игры, столицы соседних регионов. Сегодня под председательством главы Алексея Орлова прошло заседание Антитеррористической комиссии. В его повестке вопросы защищенности объектов и принятие дополнительных мер, связанные с открытием оздоровительного сезона в детских лагерях.Кроме того, напомнил Алексей Орлов, не за горами чемпионат мира по футболу. В списке городов, где пройдут игры, столицы соседних регионов.



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